Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να ξεκινήσει με ένα ανέκδοτο. Η απόπειρα δεν ήταν επιτυχημένη. Στη συνέχεια, ο Giannis μίλησε για την επιστροφή και την παρουσία του Τζρου Χόλιντεϊ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το έχει κάνει ξανά. Το ονομάζουν και ως «αστείο του μπαμπά». Κάτι που δεν αρέσει στους μικρότερους σε ηλικία.

Ο Giannis ρώτησε τους δημοσιογράφους που ήταν στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη νίκη των Μπακς απέναντι στους Γκρίζλις, «που πάνε οι αγελάδες;».

Κανείς δεν απάντησε και ο Greek Freak ανέλαβε να... λύσει το «δεσμό». Το λογοπαίγνιο μπορεί να αποδοθεί μόνο περιγραφικά, αφού πάνε για να δουν ταινίες. Στα αγγλικά η λέξη είναι movie, με τον Αντετοκούνμπο να τραβάει το «όμικρον», κάτι που παραπέμπει στην κλασική κραυγή της αγελάδας (go to the mooooovies).

Τα γέλια ήταν μάλλον ευγενικά. Το κατάλαβε και ο Αντετοκούνμπο, χαρακτηρίζοντας το αστείο ως «κακό». Όταν ξεκίνησαν οι ερωτήσεις, ο Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στην επιστροφή του Τζρου Χόλιντεϊ και στην προσφορά του ακόμη και με ένα.. πόδι.

Giannis laughs at his own dad jokes. 🤣 pic.twitter.com/dRak4RTgLY — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 20, 2022

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αντετοκούνμπο:

Για το τι σκεφτόταν παίζοντας κόντρα σε μία ομάδα που παίζει σκληρή άμυνα: «Απλώς προσπαθούσα να πάω στα σημεία που με βολεύουν. Έχουμε παίξει πολλά λεπτά και έχουμε κούραση. Όσο περνάει ο καιρός είναι πιο δύσκολο να κάνεις τις κινήσεις που θέλεις κόντρα σε δυνατούς αντιπάλους. Εσύ πρέπει να παίζεις με την επαφή όμως και να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που ξέρεις.

Πιστεύω ότι συχνά υπάρχει πολλή επαφή κάποιες φορές. Δεν θέλω να παραπονιέμαι και να παίζω, αλλά δεν το κάνει πιο εύκολο όταν είσαι κουρασμένος από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Πρέπει όμως απλώς να παίξεις και να είσαι δυνατός πνευματικά για να βοηθήσεις την ομάδα σου».

Για το γεγονός ότι στο τέλος του αγώνα ο Χόλιντεϊ μάρκαρε τον Τζάρεν Τζάκσον: «Είναι σημαντικό ότι μπορεί να μαρκάρει 5 θέσεις, ειδικά όταν έχουμε στο παρκέ και άλλους παίκτες που μπορούν να παίξουν άμυνα με αλλαγές. Οι Γκρίζλις έχουν έναν από τους πιο εκρηκτικούς παίκτες στο NBA, τον Μοράντ. Είναι σημαντικό ότι έχουμε τον Τζρου, ο οποίος μπορεί να μαρκάρει τους πάντες».

Για το πώς αισθάνεται που επέστρεψε ο Χόλιντεϊ: «Είναι απίστευτο. Χαίρομαι που επέστρεψε και βρίσκει ρυθμό. Θα μας βοηθήσει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Είμαι χαρούμενος επειδή είναι από τους ηγέτες μας».

Για την αξία του της επιστροφής του Χόλιντεϊ: «Έστω και με... έναν αστράγαλο να έχεις τον Χόλιντεϊ στο παρκέ είναι κέρδος. Ή ακόμα και για δύο λεπτά. Προφανώς το να το έχουμε στο τέλος των περιόδων στο παρκέ είναι βασικό, επειδή μπορεί να πάρει αυτός κάποιες αποφάσεις αντί για εμένα και τον Μίντλετον. Αλλά μας βοηθάει πολύ και αμυντικά επειδή μαρκάρει κάποιον από τους καλύτερους παίκτες των αντιπάλων, ενώ παίρνει και ριμπάουντ».

Για το πώς αισθάνεται να βλέπει τον Μπρουκ Λόπεζ να έχει ξεκινήσει προπονήσεις: «Δείχνει καλά. Είναι πάντα κοντά μας όμως. Έρχεται στους αγώνες. Παίζει με τον δεινόσαυρό του, διαβάζει το βιβλίο του, κάνει αστεία, κάνει ποδήλατο στις προπονήσεις. Δεν ξέρω πόσο κοντά είναι στην επιστροφή, αλλά δείχνει καλύτερα».

Για το αν ξεχωρίζει τον Μπρουκ από τον Ρόμπιν Λόπεζ που είναι δίδυμοι: «Μπορώ να τους ξεχωρίσω, όχι μόνο επειδή έχω παίξει μαζί τους. Η σύντροφός μου, Μαράια, μεγάλωσε μαζί τους. Αυτοί που τους ξέρουν λένε ότι ο Μπρουκ Λόπεζ είναι ο όμορφος. Όποτε τους βλέπω απλώς κοιτάζω να δω ποιος είναι πιο όμορφος και ξέρω ότι είναι ο Μπρουκ (γέλια). Πλάκα κάνω. Πρέπει να ξυριστεί πάντως».

Για την απόδοση του Τζορτζ Χιλ: «Όταν παίζεις σκληρά, οι θεοί του μπάσκετ σε ανταμείβουν και η μπάλα σε βρίσκει. Βάζεις ένα σουτ, παίρνεις ένα ριμπάουντ. Καλύτερα να παίζεις πάντα με ενέργεια. Όποτε παίζεις με ενέργεια, πάντα ανταμείβεσαι με κάποιον τρόπο».

Για τον Τζα Μοράντ: «Μου αρέσει πολύ. Μου άρεσε από όταν μπήκε στην λίγκα. Είναι απίστευτος παίκτης, παίζει σωστά και βελτιώνεται κάθε χρόνο. Εμπλέκει τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι, δημιουργεί μία κουλτούρα στο Μέμφις. Το μέλλον το δικό του και των Γκρίζλις είναι λαμπρό. Είναι ένας από τους καλύτερους πόιντ γκαρντ στο NBA».