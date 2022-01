Φρεντ ΒανΒλίτ και Τζα Μοράντ εντυπωσίασαν στα τελευταία ματς και αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας σε Ανατολή και Δύση αντίστοιχα.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις πραγματοποίησαν το τελευταίο διάστημα οι Τζα Μοράντ και Φρεντ ΒανΒλίτ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αναδειχθούν σε παίκτες της εβδομάδας σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Ο ηγέτης των Ράπτορς είχε 30.3 πόντους, 6.5 ασίστ και 4.8 ριμπάουντ μέσο όρο, οδηγώντας τους Καναδούς σε ρεκόρ 4-0. Από την πλευρά του ο σταρ των Γκρίζλις που μας χάρισε μια από τις τάπες της σεζόν κόντρα στους Λέικερς, μέτρησε 25 πόντους, 6.8 ασίστ και 6.3 ριμπάουντ στο 5-0 των αρκούδων την εβδομάδα που πέρασε.

Ο Τζα διατήρησε το Μέμφις στην 4η θέση της Δύσης, ενώ ο Φρεντ προσπαθεί να οδηγήσει το Τορόντο στην 6η θέση της Ανατολής και απευθείας στα playoffs.

