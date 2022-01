Η θητεία του Μονρό στους Τίμπεργουλγβς ολοκληρώνεται με την ομάδα να μετρά επιστροφές και όπως όλα δείχνουν επόμενος σταθμός του θα είναι η Ουάσινγκτον και οι Ουίζαρντς.

Ο Γκρεγκ Μονρό «επιστρατεύτηκε» από τους Μινεσότα Τίμπεγουλβς την περίοδο που η ομάδα «χτυπήθηκε» έντονα από τον κορονοϊό και μέτρησε σημαντικές απουσίες. Στο πρωτόκολλο βρίσκονταν 8 παίκτες, μεταξύ των οποίων τα... αστέρια τους Καρλ Άντονι Τάουνς, Άντονι Έντουαρντς και Ντ' Άντζελο Ράσελ.

Στο πλαίσιο της επέκτασης του ρόστερ που επέτρεψε η Λίγκα, ο Μονρό υπέγραψε 10ήμερο συμβόλαιο με τους Τίμπεργουλβς επιστρέφοντας από την G- League στα γήπεδα του ΝΒΑ από το 2019, ενώ στην πρώτη του εμφάνιση έφτασε κοντά στο doubl-double με 11 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ στην νίκη απέναντι στους Σέλτικς.

fresh off a flight. first game back in the league since 2019. 11/9/6 in 25 minutes for Greg Monroe. pic.twitter.com/uxmVN93S4P

Αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο του Μονρό ολοκληρώνεται με την ομάδα να έχει μετρήσεις τις επιστροφές της και να μην ανανεώνει τη συνεργασία της με τον Αμερικανό σέντερ. Τα νέα δεδομένα μιλούν για επικείμενη συμφωνία με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και πάλι με 10ήμερο συμβόλαιο, με τις πληροφορίες να γίνονται γνωστές από τον δημοσιογράφο Σαμς Τσαράνια.

Sources: Free agent center Greg Monroe plans to sign a 10-day contract with the Washington Wizards on Thursday. Monroe is finishing up a 10-day contract with the Timberwolves today.