Τρέλα ΛεΜπρόν μετά το καθοριστικό καλάθι: «Είμαι γαμ... πρόβλημα σκύλα» (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ξέσπασε μετά από καθοριστικό καλάθι κόντρα στους Κινγκς.

Οι Λέικερς έφτασαν στη νίκη επί των Κινγκς και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς καθάρισε σε ακόμη ένα ματς. Με το σκορ στο 112-116, πέτυχε γκολ φάουλ στα 52 δευτερόλεπτα και το πανηγύρισε με την ψυχή του, ξεστομίζοντας και κάποια γαλλικά. «Είμαι γαμ... πρόβλημα σκύλα», φώναξε και έδειχνε ασυγκράτητος, σηκώνοντας στο πόδι τους φιλάθλους των Λέικερς που τον αποθέωσαν.

Δείτε το καλάθι του ΛεΜπρόν και την τρελή αντίδραση του

LeBron taking over and talking that sh*t 😤



14 points in the 4th quarter and 31 for the game for the King 🔥pic.twitter.com/55s9M6RXSO