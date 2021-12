NBA: Αλλάζει το πρωτόκολλο, επιστροφή σε πέντε ημέρες για ασυμπτωματικούς παίκτες

Το NBA και η Ένωση Παικτών συμφώνησαν στη μείωση της καραντίνας σε 5 ημέρες αν ο ασθενή είναι ασυμπτωματικός και ο δείκτης CT είναι κάτω από 30.

Τα κρούσματα από την αρχή της σεζόν ξεπερνούν τα 260! Και ο αριθμός ολοένα και αυξάνεται. Το ΝΒΑ, όπως και άλλες λίγες παγκοσμίως, προσπαθεί να τα... βάλει με τον κορονοϊό. Και μέχρι στιγμής αποδεικνύεται ότι δεν είναι διόλου εύκολο.

Οι παίκτες από την G-League καταφθάνουν ως ενισχύσεις, ενώ τα 10ήμερα συμβόλαια δίνουν και παίρνουν. Γι' αυτό το ΝΒΑ συμφώνησε με την Ένωση Παικτών στη διαφοροποίηση του πρωτόκολλου υγείας.

Οι επτά ημέρες καραντίνας γίνονται πέντε, για τους παίκτες που είναι ασυμπτωματικοί και οι δείκτης CT είναι στο 30 (από το 35) και παρακάτω.

Μόνο τον Δεκέμβριο τοποθετήθηκαν στο πρωτόκολλο 247 αθλητές, ενώ έχουν αναβληθεί 11 αγώνες.

