Σέλτικς: «Έφυγε» ο δέκα φορές πρωταθλητής Σαμ Τζόουνς

Ο θρυλικός Σαμ Τζόουνς, κάτοχος 10 τίτλων με τους Μπόστον Σέλτικς και μέλος του Hall Of Fame, «έφυγε» σε ηλικία 88 ετών.

Ένας θρύλος των Μπόστον Σέλτικς «έφυγε» από τη ζωή. Ο Σαμ Τζόουνς πέθανε σε ηλικία 88 ετών. Αποτέλεσε μέλος των Μπόστον Σέλτικς στη θρυλική ομάδα που κατέκτησε οκτώ συνεχόμενα πρωταθλήματα.

Συνολικά, ο Τζόουνς έλαβε 10 δακτυλίδια και είναι ο δεύτερος, πίσω από τον Μπιλ Ράσελ (11) στην ιστορία του ΝΒΑ με τα περισσότερα πρωταθλήματα.

Αγωνίστηκε σε 871 ματς, έχοντας 17.7 πόντους (κορυφαία επίδοσή του οι 25.9 πόντοι τη σεζόν 1964-1965), 4.9 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ, ενώ έχει μείνει στην ιστορία για τα κρίσιμα σουτ του, ειδικά στους αγώνες των playoffs.

Φόρεσε τη φανέλα των Σέλτικς από το1957 έως το 1969, ενώ στη συνέχεια έγινε - για μία μόνο σεζόν - και προπονητής στους Νιου Όρλεανς Τζαζ (1974-1975).

Αποτέλεσε μέλος της ομάδας για τα 25, τα 50 και τα 75 χρόνια του ΝΒΑ, ενώ το 2006 μπήκε στο Hall of Fame. Παράλληλα, ο αριθμός 24 αποσύρθηκε από τους Σέλτικς το 1969.

BREAKING: 10x NBA champion & 5x All-Star Sam Jones has passed away at the age of 88.



Jones has the 2nd most championships of all-time at 10 championships, behind his teammates Bill Russell, who has 11.



R.I.P. to a legend 🙏 pic.twitter.com/SUYSKoGWbl