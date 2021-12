Μάτζικ: 10ήμερο συμβόλαιο στον άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ, Γκέιμπ Γιορκ

Δεκαήμερο συμβόλαιο με τους Ορλάντο Μάτζικ υπογράφει ο Γκέιμπ Γιορκ, ο οποίος τη σεζόν 2018-19 είχε περάσει από την ΑΕΚ.

Οι πολλές απουσίες στην περιφερειακή γραμμή των Ορλάντο Μάτζικ τους αναγκάζουν να προχωρήσουν στην απόκτηση παίκτη. Ο εκλεκτός τους είναι ο Γκέιμπ Γιορκ, ο οποίος φέτος βρισκόταν στους Mad Ants της G League, έχοντας κατά μέσο όρο 16.7 πόντους και 4.1 ασίστ.

Με τους Κόουλ, Φουλτζ, Ρος, Μάλντερ, Κάρτερ-Ουίλιαμς, Μουρ και Σαγκς στα... πιτς, οι Μάτζικ κάλεσαν για την υπογραφή συμβολαίου 10 ημερών τον παλιό παίκτης της ΑΕΚ, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε αγωνιστεί στην Ευρώπη σε Χαποέλ Τελ Αβίβ, Στρασμπούρ και Μπαϊρόιτ.

Στην Ένωση είχε βρεθεί στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2018-19, πραγματοποιώντας συνολικά 13 εμφανίσεις στην Basket League, αγωνιζόμενος ως επί το πλείστον στα playoffs. Με τους κιτρινόμαυρους μέτρησε 12.8 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά 24 λεπτά.

Ο 28χρονος σκόρερ θα μπαλώσει τρύπες στο ρόστερ της ομάδας του Ορλάντο και θα έχει παράλληλα την ευκαιρία να... ζήσει το μεγάλο όνειρο του NBA.

The Orlando Magic are signing guard Gabe York on a 10-day hardship deal, source tells ESPN. York has been playing for Ft. Wayne of the G League.