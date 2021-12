Xόλιντεϊ για Αντετοκούνμπο: «Δεν είμαι σίγουρος πως είχε κορονοϊό»

O Τζρου Χολιντεϊ αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη επί των Σέλτικς.

Οι Μπακς έδειξαν χαρακτήρα και με έναν απίθανο Γιάννη Αντετοκούνμπο, κατάφεραν να επιστρέψουν από το -19 και να επικρατήσουν με 117-113 απέναντι στους Σέλτικς.

Ο Greek Freak επέστρεψε στη δράση μετά την απουσία του λόγω του πρωτοκόλλου covid-19 και ο Τζρου Χόλιντεϊ τον αποθέωσε, λέγοντας πως δεν είναι σίγουρος ότι είχε κορονοϊό: «36, 5 και 12. Δεν είμαι σίγουρος πως είχε COVID», ήταν τα λόγια του γκαρντ των... ελαφιών, ο οποίος τη σεζόν που πέρασε παρέα με τον Έλληνα σταρ έφτασαν στο πρωτάθλημα, γράφοντας ιστορία.

O Γιάννης είχε 36 πόντους (οι 29 στο πρώτο ημίχρονο) με 13/21 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 10/15 βολές, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 τάπες και 2 λάθη σε από τα γνωστά του show.

Jrue Holiday, when asked what he thought of Giannis Antetokounmpo being able to bounce back from the health and safety protocols:



"36, 5, and 12...I'm not really sure he had COVID."