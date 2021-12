Μάρεϊ: Ο εκλεκτός του Πόποβιτς λατρεύει να φλερτάρει συνεχώς με το triple double (vid)

O Nτεζούντε Μάρεϊ κάνει τα πάντα και συμφέρει για τους Σπερς, όντας ο δικός τους Mr. Triple Double.

Οι Σπερς έχουν περάσει σε μια νέα εποχή και εμπιστεύονται ταλαντούχα παιδιά για να τους πάνε στο επόμενο βήμα (Μάρεϊ, Τζόνσον, Βασέλ, Ουόκερ).

Eκείνος που δείχνει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους είναι δίχως αμφιβολία ο χαρισματικός Ντεζούντε Μάρεϊ, ένα παιδί που βελτιώνει ο συνεχώς ο... δάσκαλος της προπονητικής, Γκρεγκ Πόποβιτς και το έχει μετατρέψει σε παίκτη που συνεχώς φλερτάρει με το triple double.

Φέτος ο ταλαντούχος γκαρντ μετρά 17.7 πόντους, 8.4 ασίστ και 8.3 ριμπάουντ, έχοντας πολύπλευρη συνεισφορά στο παιχνίδι του Σαν Αντόνιο. Ο Ντεζούντε είναι ένας εκ των κορυφαίων παικτών της λίγκας στα triple double, αφού μέχρι στιγμής είναι στην 3η θέση με 5, αφήνοντας πίσω του τονΤζέιμς Χάρντεν, πιάνοντας Ουέστμπρουκ και κυνηγώντας τον Γιόκιτς που βρίσκεται στην κορυφή με 6. Μάλιστα έγινε το πρώτο... σπιρούνι που έχει 5 σε μια σεζόν από το 1994 και τον Ναύαρχο Ντέιβιντ Ρόμπινσον.

Another one 🔑@DejounteMurray recorded his FIFTH triple-double of the season tonight! DJ is the first Spur to have 5 in a season since David Robinson in 1993-94.

16 PTS | 11 REB | 11 AST pic.twitter.com/HDsULkyUXV