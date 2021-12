Mάτζικ: Ο Κάρτερ τραυματίστηκε στο γόνατο κι αποχώρησε με καροτσάκι (vid)

Ο Βέντελ Κάρτερ των Μάτζικ στάθηκε άτυχος στο ματς με τους Χιτ.

Ο ψηλός των Μάτζικ χτύπησε στο γόνατο στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου με τους Χιτ και αμέσως έδειξε πως είναι κάτι σοβαρό. Σωριάστηκε στο έδαφος και σφάδαζε, γεμίζοντας με ανησυχία όλους όσους βρέθηκαν στο γήπεδο.

Μάλιστα ο Κάρτερ για να φύγει από το παρκέ αναγκάστηκε να μπει σε καροτσάκι και έδειχνε πολύ στεναχωρημένος για την άτυχη στιγμή του.

Δείτε όλη τη φάση του τραυματισμού του

Wendell Carter Jr. was helped off the court after an apparent knee injury 🙏 pic.twitter.com/9GV4TBAw6b