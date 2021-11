Ουίζαρντς: Βλέπουν εφιάλτες στο Σαν Αντόνιο με 22 σερί ήττες και αρνητικό ρεκόρ

Oι Ουίζαρντς παιρνούν εφιαλτικές στιγμές όταν επισκέπτονται το Σαν Αντόνιο, μετρώντας πλέον 22 σερί ήττες.

Σίγουρα δεν υπάρχει πιο αφιλόξενη έδρα για τους Ουίζαρντς από το Σαν Αντόνιο. Οι πρωτευουσιάνοι υποφέρουν όταν αγωνίζονται στην έδρα των Σπερς, αφού η ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς τρέχει ένα απίθανο σερί 22 νικών μέσα στο Τέξας.

Στο ματς που έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης έχασαν με 116-99, δείχνοντας για άλλη μια φορά ανήμπορει να φύγουν με ψηλά το κεφάλι από το Σαν Αντόνιο.

Μάλιστα αυτές οι 22 συνεχόμενες ήττες τους μέσα στο Σαν Αντόνιο είναι και το μεγαλύτερο αρνητικό σερί μιας ομάδας απέναντι σε συγκεκριμένο αντίπαλο στο ΝΒΑ. Μένει να δούμε πότε θα σπάσει η κατάρα για την Ουάσινγκτον, η οποία με το εξαιρετικό ρόστερ που έχει δημιουργήσει φέτος, θα μπορούσε να φύγει με το διπλό. Ωστόσο στο γήπεδο τα πράγματα αποδείχθηκαν διαφορετικά.

