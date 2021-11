Τι κάνεις ρε Βαλαντσιούνας; Ημίχρονο με 7/7 τρίποντα (vid)

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας πραγματοποίησε απίστευτη εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα Κλίπερς-Πέλικανς έχοντας 29 πόντους με 7/7 τρίποντα!

Ο Λιθουανός σέντερ έκανε... πράγματα και θαύματα στο πρώτο μισό του αγώνα στο «STAPLES Center» κόντρα στους Λος Άντζελες Κλίπερς!

Συγκεκριμένα έκλεισε το ημίχρονο έχοντας 29 πόντους με 7/7 τρίποντα, επίδοση που μόνο άλλοι πέντε παίκτες έχουν καταφέρει τα 25 τελευταία χρόνια.

Ο Ραφ ΛαΦρεντζ το 2005, ο Σέιν Ουίλιαμς το 2011, ο Μπεν Γκόρντον το 2012, ο Στεφ Κάρι το 2013 και ο Τρέβορ Αρίζα το 2014! Αν μη τι άλλο είναι μια εμφάνιση που θα θυμάται για όλη του τη ζωή ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Δείτε τι έκανε στο ημίχρονο του ματς

Jonas Valančiūnas



7-7 from 3️⃣



In the FIRST HALF 🤯



📺: @BallySportsNOLA

📻: @ESPNRadioNOLA pic.twitter.com/hqozTTzsDf