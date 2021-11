NBA: Παίκτες της εβδομάδας οι Μπούκερ και Γιανγκ

Οι Ντέβιν Μπούκερ και Τρέι Γιανγκ αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Εντυπωσιακά πράγματα έκαναν οι Ντέβιν Μπούκερ και Τρέι Γιανγκ στα τελευταία παιχνίδια των Σανς και των Χοκς. Έτσι κατάφεραν να αναδειχθούν παίκτες της εβδομάδας σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

O σταρ του Φοίνιξ είχε 30 πόντους μέσο όρο, 53% εντός πεδιάς και 56% τρίποντα, οδηγώντας την ομάδα του σε ρεκόρ 4-0. Από την άλλη ο ηγέτης της Ατλάντα μέτρησε 31.3 πόντους, 8. 5 ασίστ και 56.3% εντός πεδιάς, κάτι που επέτρεψε στα γεράκια να κάνουν 3 νίκες και μία ήττα.

Ο Μπουκερ είναι ο πρωταγωνιστής στο απίθανο σερί 16 νικών των Σανς, ενώ ο Γιανγκ έχει υπογράψει την άνοδο των Χοκς στα τελευταία παιχνίδια, αφού στο ξεκίνημα η Ατλάντα ψαχνόταν.

