Ενές Καντέρ: Αλλάζει το όνομα του και γίνεται επίσημα Αμερικανός πολίτης

Και το όνομα αυτού... Ενές Καντέρ Φρίντομ! Ο 29χρονος παίκτης γίνεται την Δευτέρα (29/11) με κάθε επισημότητα Αμερικανός πολίτης.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Shams Charania, ο Ενές Καντέρ αποφάσισε να ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες ούτως ώστε να αλλάξει το όνομα του σε Ενές Καντέρ Φρίντομ. Το «Καντέρ» θα είναι πλέον το μεσαίο του όνομα - κι όχι το επώνυμο του. Αυτό θα αντικατασταθεί από το «Φρίντομ», δηλαδή την λέξη «ελευθερία». Μάλιστα, ο 29χρονος σέντερ θα γίνει επίσημα την προσεχή Δευτέρα (29/11) Αμερικανός πολίτης.

Ο έμπειρος παίκτης των Μπόστον Σέλτικς «σβήνει» τις σχέσεις του με την Τουρκία, ενώ είναι γνωστό πως εδώ και χρόνια βρίσκεται σε ανοικτή κόνρα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Θυμίζουμε πως ο Καντέρ είναι από το 2015 εκτός Εθνικής Τουρκίας, ενώ παλαιότερα είχε πει στο Gazzetta πως «αν είχα μπροστά μου τον Ερντογάν, θα τον έφτυνα»!

Boston Celtics center Enes Kanter is legally changing his name to Enes Kanter Freedom, @TheAthletic @Stadium learned. Kanter will be his middle name, Freedom is his new last name. He becomes a U.S. citizen on Monday.