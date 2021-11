Σίξερς: Πιθανότατα επιστρέφει ο Εμπίντ με Τίμπεργουλβς

Ο Τζοέλ Εμπίντ πιθανότατα επιστρέφει κόντρα στη Μινεσότα, μετά από απουσία 3 εβδομάδων.

Οι Σίξερς εδώ και τρεις εβδομάδες περίπου έχουν αναγκαστεί να παίζουν χωρίς τον ηγέτη τους, Τζοέλ Εμπίντ εξαιταίς του κορονοϊού. Υπάρχει αισιοδοξία πως ο Καμερουνέζος θα επιστρέψει το Σάββατο απέναντι στη Μινεσότα. Σε περίπτωση που δεν προλάβει η επιστροφή του θα πάει για Δευτέρα και την αναμέτρηση κόντρα στους Μάτζικ.

Τη σεζόν που διανύουμε ο Εμπίντ μετρά 21.4 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 9 αναμετρήσεις, ενώ η Φιλαδέλφεια έχουν κρατηθεί σε θετικό ρεκόρ (10-8) παρά το μεγάλο κενό που έχει αφήσει στη ρακέτα τους.

