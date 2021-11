Απολαυστικό Shaqtin A Fool, δεν... γλίτωσε ούτε ο καλεσμένος Τζαμάλ Κρόφορντ (vid)

Ο Σακίλ Ο' Νιλ ετοίμασε το... ολόφρεσκο «Shaqtin A Fool» ενώ είχε ετοιμάσει και «Special Edition» για τον καλεσμένο στο studio, Τζαμάλ Κρόφορντ.

Είναι να μην σε... βάλει στο μάτι ο Σακ. Σε έβαλε; Σε... έβγαλε αμέσως μετά στην ενότητα των bloopers το οποίο και φέρει την υπογραφή του.

Αυτή τη φορά ο Σακίλ Ο' Νιλ είχε κάθε λόγο να «τρολάρει» το... αντιμπάσκετ που έπαιξαν σε τρεις σερί κατοχές οι Τζαζ και οι Ράπτορς, την... πάσα στο πουθενά του Τζέιλεν Μπράουν, την ενέργεια του Ντιαλό ο οποίος ούτε που... κατάλαβε και εκείνος τι ήθελε να κάνει, όπως επίσης και την μάταιη προσπάθεια του Ουέστμπρουκ για... ντρίπλα.

Και να 'ταν μόνο αυτά; Καλεσμένος στο studio ήταν ο Τζαμάλ Κρόφορντ, οπότε... πήρε και εκείνον η μπάλα ως «bonus» στο «Shaqtin A Fool».

"Survey says you are Shaqtin' a fool" 😅@SHAQ drops a fresh episode & takes a look back at when @JCrossover ended up on #Shaqtin pic.twitter.com/1Bxl0LRv0N