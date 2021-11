Καρμέλο Άντονι: Αποθέωση και standing ovation στη Νέα Υόρκη (vid)

Το «Madison Square Garden» σηκώθηκε στο... πόδι προκειμένου να αποθεώσει και χαρίσει απλόχερα το standing ovation στον Καρμέλο Άντονι.

Είναι γνωστό ότι ο «Μέλο» αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα παιδιά της Νέας Υόρκης και των Νικς.

Άλλωστε αποτελεί γέννημα-θρέμμα του «Μεγάλου Μήλου» ενώ φόρεσε για επτά χρόνια τη φανέλα της ομάδας έχοντας μετρήσει 24,7 πόντους κατά μέσο όρο. Κάθε φορά που επιστρέφει στο θρυλικό «Madison Square Garden» οι φίλοι της ομάδας φροντίζουν να τον αποθεώνουν και να τον υποδέχονται με ανοικτές τις αγκάλες.

Όπως ακριβώς έγινε και κατά τη διάρκεια του αγώνα Νικς-Λέικερς, όταν ο Άντονι πέρασε στο παρκέ στα μέσα της 1ης περιόδου. Αμέσως όλο το γήπεδο σηκώθηκε το πόδι και αποθέωσε τον άλλοτε ηγέτη της ομάδας, ο οποίος σημειωτέον μετράει και το ρεκόρ όσον αφορά τους περισσότερους πόντους στο «Garden» (5.684π.) ως παίκτης των Νικς.

Δείτε τι έγινε

Melo receives a standing ovation as he checks in at MSG 👏 pic.twitter.com/JEu7KTuP4O

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 24, 2021