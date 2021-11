Mίντλετον: Κορυφαίος τριποντέρ στην ιστορία των Μπακς, ξεπέρασε Άλεν (vid)

Ο Κρις Μίντλετον έζησε μια ιστορική βραδιά κόντρα στους Θάντερ.

Οι Μπακς νίκησαν τους Θάντερ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να... καθαρίζει στο τέλος. Το ματς είχε ξεχωριστή σημασία και για τον Κρις Μίντλετον, ο οποίος έφτασε τα 1052 τρίποντα στην καριέρα του με τα... ελάφια και πλέον είναι ο κορυφαίος τριποντέρ της ομάδας, αφήνοντας δεύτερο τον σπουδαίο Ρέι Άλεν που είχε μείνει στα 1051.

Ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες της ιστορίας των ελαφιών που έβαλε το... λιθαράκι του στην περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος, όντας το δεύτερο βιολί πίσω από τον απίθανο Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα... στάζει δίχως έλεος ο Κρις τα τριποντάκια του και πλέον βρίσκεται στην κορυφή μιας ξεχωριστής λίστας πάνω από τον δεύτερο καλύτερο σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ πίσω από τον Στεφ Κάρι, τον Ρέι Άλεν.

Khris Middleton has passed Ray Allen as the all-time franchise leader in 3 pointers.



