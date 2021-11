Ο Λεμπρόν είχε ζητήσει την απόλυση δημοσιογράφου στο ESPN

Η άλλοτε παρουσιάστρια του ESPN και νυν δημοσιογράφος του «The Athletic», Μισέλ Μπίντλεϊ, αποκάλυψε την εισήγηση που είχε κάνει ο Λεμπρόν Τζέιμς για την απόλυσή της.

Συγκεκριμένα η Μισέλ Μπίντλεϊ μίλησε σε podcast και αναφέρθηκε στα όσα είχαν γίνει στα όσα είχαν προηγηθεί με αφορμή την... «Decision» του Λεμπρόν το 2010.

«Ναι όντως προσπάθησε να απολυθώ. Ήμουν σε φάση 'Γουάου, μόνο και μόνο που είμαι στο μυαλό του είναι τιμητικό για εμένα. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε'. Έκτοτε η κόντρα μεταξύ μας έχει γίνει προσωπική. Διακωμωδούσα το «Τhe Decision» και νομίζω πως για κάποιο λόγο από εκεί ξεκίνησα όλα. Δεν ήταν μία προσωπική διαμάχη τότε, αλλά πλέον έχει πάρει αυτήν την μορφή» ήταν τα λόγια της Μπίντλεϊ.

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα

Michelle Beadle says LeBron James tried to get her fired from ESPN: pic.twitter.com/MtzGBr5P5u