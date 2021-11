Οι Μπακς έστειλαν τον Καλαϊτζάκη στην G League

Οι Μπακς έστειλαν τον Γιώργο Καλαϊτζάκη στην G League και την αναπτυξιακή ομάδα των πρωταθλητών, τους Ουισκόνσιν Χερντ.

Οι Μπακς ανακοίνωσαν την απόφασή τους να στείλουν τον Γιώργο Καλαϊτζάκη στην αναπτυξιακή ομάδα τους που συμμετέχει στη G League προκειμένου να βρει ρυθμό ώστε να επιστρέψει όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Μάλιστα ο 22χρονος γκαρντ αναμένεται να αγωνιστεί στον αγώνα με τους Φορτ Ουέιν Μαντ Αντς, τη θυγατρική ομάδα των Ιντιάνα Πέισερς τα ξημερώματα του Σαββάτου 20/11.

Φέτος ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού μετράει 1.6 πόντους και 1 ριμπάουντ μ.ό. σε 5 συμμετοχές με τους Μπακς κόντρα σε Πίστονς, Σπερς, Πέισερς, Χιτ και Νετς.



The @Bucks have assigned forward Georgios Kalaitzakis to the Wisconsin Herd.



Kalaitzakis is expected to be in uniform for the Herd Friday night versus the Fort Wayne Mad Ants at Oshkosh Arena. Tipoff for Friday’s game is slated for 7 p.m. CT. pic.twitter.com/i5oKMWiRyt