NBA: Αυξάνει τα τεστ Covid λόγω της «Ημέρας των Ευχαριστιών»

Το ΝΒΑ σχεδιάζει να ανεβάσει τη συχνότητα των τεστ που διενεργούνται σε προπονητές και παίκτες, λόγω της «Ημέρας των Ευχαριστιών» στα τέλη του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Έιντριαν Βοϊναρόσφκι, το ΝΒΑ ετοιμάζεται να αυξήσει τα τεστ για τον Covid, με αφορμή την επικείμενη γιορτή της «ημέρας των Ευχαριστιών» που πλησιάζει (25 Νοεμβρίου).

Τα οικογενειακά τραπέζια κι οι... μαζώξεις στα σπίτια που αποτελούν παράδοση για τη συγκεκριμένη ημέρα, αποτελούν λόγους ανησυχίας για την λίγκα, η οποία φοβάται μην υπάρξει έξαρση του ιού εντός των ομάδων.

Έτσι, αναμένεται να αυξήσει τους ελέγχους στις τάξεις των ανθρώπων της (παικτών, προπονητών, λοιπών μελών των τεχνικών τιμ), σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν τα χειρότερα.

