Staples Center: Η έδρα των Λέικερς & Κλίπερς αποκτά χορηγό εταιρία κρυπτονομισμάτων

Από τα Χριστούγεννα, το Staples Center, η έδρα των δύο ομάδων του Λος Άντζελες, τον Λέικερς και των Κλίπερς θα έχει νέο όνομα: Crypto.com Arena! Στη μεγαλύτερη σε χορηγία ονοματοδοσία ενός γηπέδου στις ΗΠΑ.

Από τα Χριστούγεννα το Staples Center αλλάζει. Η έδρα των Λος Άντζελες Λέικερς και των Λος Άντζελες Κλίπερς (τουλάχιστον μέχρι να ετοιμαστεί το δικό τους γήπεδο στο Ίνγκλγουντ) από το 1999 θα αποκτήσει νέο όνομα.

Τα κρυπτονομίσματα έχουν... εισβάλλει με διάφορους τρόπους στο ΝΒΑ. Στις αμοιβές των παικτών, σε διαφήμιση στη φανέλα. Και πλέον, θα... βαπτίσουν ένα γήπεδο. Και όχι όποιο και όποιο, αλλά αυτό των 17 φορές πρωταθλητών Λος Άντζελες Λέικερς, του ΛεΜπρόν Τζέιμς, του Άντονι Ντέιβις και του Καρμέλο Άντονι.

Η εταιρία crypto.com θα είναι αυτή που θα δώσει το όνομά της στο Staples Center, το οποίο θα ονομαστεί Crypto.com Arena με το Athletic να αναφέρει ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο deal στην ιστορία των ΗΠΑ, όσον αφορά την ονοματοδοσία ενός γηπέδου.

To Staples Center, εκτός από αναμετρήσεις για το ΝΒΑ, φιλοξενεί τόσο αγώνες για το WNBA, όσο και για το NHL (χόκεϊ επί πάγου).

Staples Center – the iconic home of the Los Angeles Lakers and Clippers among others since 1999 – will have a new name beginning Dec. 25: https://t.co/lbphAkwMT5 Arena, per @ShamsCharania.



It’s believed to be the largest U.S. venue naming rights deal to date. pic.twitter.com/C7QY7Wl1m3