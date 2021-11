Λεμπρόν Τζέιμς: Χάνει τους Μπακς, επιστρέφει με Σέλτικς

Για επιστροφή του σούπερ σταρ των Λέικερς στις υποχρεώσεις τους μιλούν τα ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζουν να αγωνίζονται χωρίς τις υπηρεσίες του ηγέτη τους, Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος απουσιάζει περίπου δύο εβδομάδες, μετά τον τραυματισμό που είχε στους κοιλιακούς σε αναμέτρηση με τους Χιούστον Ρόκετς.

Αρχικά, υπήρξαν φόβοι από την ομάδα μήπως ο Τζέιμς χάσει ακόμη και δύο μήνες από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις αφού πρόκειται για έναν πολύ «ύπουλο» τραυματισμό, ωστόσο τα νέα μηνύματα που καταφτάνουν από την Αμερική είναι θετικά.

Ο έγκυρος δημοσιογράφος του ESPN, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ανέφερε πως εμφανίζονται ελπίδες επιστροφής του Λεμπρόν Τζέιμς για την αναμέτρηση απέναντι στους Σέλτικς.

Οι «λιμνάνθρωποι» πρόκειται να ξεκινήσουν το ταξίδι των 5 παιχνιδιών την Τετάρτη (17/11), με τον σούπερ σταρ τους να μην δίνει σίγουρα το «παρών» στον αγώνα με τους Μιλγουόκι Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (18/11, 02:30π.μ). Παρόλα αυτά, ενδέχεται να... ανάψει πράσινο φως για το παιχνίδι της Βοστώνης (20/11, 02:30π.μ).

Φέτος, ο Λεμπρόν πρόλαβε να αγωνιστεί σε όλα και όλα έξι παιχνίδια με τους Λέικερς έχοντας κατά μέσο όρο 24,8 πόντους, 7 ασίστ, 5,5 ριμπάουντ και 2,3 κλεψίματα ανά 37 λεπτά συμμετοχής.

