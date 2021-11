Καρούσο: Αποθέωση και standing ovation στο Λος Άντζελες (vid)

Ο Άλεξ Καρούσο επέστρεψε στο Λος Άντζελες ως παίκτης των Μπουλς και το κοινό των Λέικερς τον αποθέωσε.

Ήταν ένα από από τα αγαπημένα παιδιά της εξέδρας των Λέικερς και φυσικά ένας από τους πιο ωραίους τύπους στα αποδυτήρια των λιμνάνθρωπων. Ο Άλεξ Καρούσο επέστρεψε στο Λος Άντζελες ως αντίπαλος και οι φίλαθλοι των λιμνάνθρωπων τον αποθέωσαν.

Μάλιστα η ομάδα του LA του έφτιαξε και ένα tribute video, αναγνωρίζοντας την προσφορά του, ειδικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2020 στη... φούσκα.

Πάντως ο ίδιος τους στεναχώρησε, αφού οι Μπουλς έκαναν... πλάκα με 121-103 στους Λέικερς.

The Lakers played a tribute video for Alex Caruso in his return to Staples Center 🙏 pic.twitter.com/W6LRZWc0WW