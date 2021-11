Τζαζ - Πέισερς: Πιάστηκαν στα χέρια Γκομπέρ και Τέρνερ (vid)

Ένταση υπήρξε στο Τζαζ-Πέισερς μεταξύ Γκομπέρ και Τέρνερ.

Δεν κύλησαν ήσυχα τα πράγματα στη νίκη των Πέισερς επί των Τζαζ. Ρούντι Γκομπέρ και Μάιλς Τέρνερ αρπάχτηκαν και πιάστηκαν στα χέρια, με την κατάσταση να μην ξεφεύγει λόγω της επέμβασης των ψυχραιμότερων.

Ο ψηλός των Πέισερς τάπωσε τον Γάλλο και μετά τον έσπρωξε με αποτέλεσμα ο Γκομπέρ να απαντήσει. Έτσι οι δυο τους άρχισαν την πάλη για να επέμβουν οι συμπαίκτες τους και να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Δείτε τι έγινε

Gobert and Myles Turner got into it 😳 pic.twitter.com/M9Rkb6IwYz