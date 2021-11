Μάτζικ Τζόνσον: Τα «what if» που ακολούθησαν την ανακοίνωσή του για τον HIV (vid)

Πριν από 30 χρόνια, ο Μάτζικ Τζόνσον ανακοίνωνε την περιπέτεια της υγείας του που θα τον κρατούσε μακριά από τα παρκέ και τους Λέικερς. Το retro story του Gazzetta παίρνει άλλη μορφή και θέτει το ερώτημα «τί θα γινόταν αν...»

Εκεί που σταματάει η δράση στον αθλητισμό, ξεκινάνε τα ερωτηματικά. Οι φανταστικές ιστορίες και οι αναζητήσεις μέσα στο χρόνο. Το ημερολόγιο πηγαίνει πίσω στο 1991, ακριβώς την ίδια μέρα, όταν ο Έρβιν "Μάτζικ" Τζόνσον στεκόταν μπροστά από μερικά μικρόφωνα και ανακοίνωνε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Εξαιτίας ενός «άγνωστου εχθρού»... Ή τουλάχιστον τέτοιος ήταν στις 7 Νοεμβρίου 30 χρόνια νωρίτερα ο ιός του HIV.

«Λόγω του ιού που έχω προσβληθεί, θα πρέπει να αποσυρθώ από τους Λέικερς. Σήμερα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω AIDS, αλλά τον ιό HIV. Η ζωή μου θα συνεχιστεί. Η ζωή συνεχίζεται και θα είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος» έλεγε στην συνέντευξη Τύπου ο Τζόνσον και συγκλόνιζε…

Ένα πρόσωπο συνυφασμένο με τους Λος Άντζελες Λέικερς και τις ένδοξες εποχές της δεκαετίας του 1980. Ένας πιστός… στρατιώτης με παρακαταθήκη πέντε τίτλων πρωταθλητή, έξι MVP (οι τρεις σε τελικούς) και 12 παρουσίες στην μεγαλοπρεπή γιορτή του All Star. Και άλλα πολλά που συγκεντρώνουν στο πρόσωπο του Μάτζικ την απόλυτη μετάφραση του ονόματός του.

Οι υποθέσεις μπορούν να δημιουργήσουν μία νέα πραγματικότητα μέσα από την οποία διάφοροι θρύλοι συνεχίζουν να υπάρχουν, όπως εμείς το επιθυμούμε.

Για να έχει ουσία η συγκεκριμένη ιστορία στο “what if” της καριέρας του Μάτζικ Τζόνσον, αρκεί μόνο να σταθούμε σε κάθε μία από τις απόπειρές του να επιστρέψει στα παρκέ.

Μεταφερόμαστε, έτσι, στο Ορλάντο και το All Star Game του 1992. Εκείνο που ο κόσμος αρνήθηκε ότι θα ήταν η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που δεν θα έβλεπε τον… αστεράτο Τζόνσον.

Και όχι άδικα! Μερικούς μήνες μετά την ανακοίνωσή του εμφανίζεται ξανά για να γυρίσει στο σπίτι του ένα ακόμα βραβείο MVP έχοντας 25 πόντους, 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Months after his HIV announcement, Magic Johnson comes out of retirement, goes 1-on-1 against Isiah Thomas and wins All-Star MVP. #BestOfLakersPistons pic.twitter.com/vi2tNAlCVx