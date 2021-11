Πολ Τζορτζ: Καθάρισε μόνος του την Οκλαχόμα, έκανε τα πάντα στα τελευταία 2.5 λεπτά (vid)

O Πολ Τζορτζ ήταν εντυπωσιακός κόντρα στους Θάντερ, καθαρίζοντας μόνος του την ομάδα από την Οκλαχόμα στα τελευταία 2:30 λεπτά. Συμμετείχε σε όλα τα καλάθια και σε όλες τις άμυνες.

Ο Καουάι Λέοναρντ δεν έχει επιστρέψει ακόμα στους Κλίπερς, κάτι που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην ομάδα του Λος Άντζελες, η οποία είναι πολύ πεσμένη στη βαθμολογία.

Όμως έχει έναν Πολ Τζορτζ που... κουβαλά μόνος του την ομάδα και κάνει μια από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του σε ατομικό επίπεδο.

Ο PG13 ήταν clutch απέναντι στην Οκλαχόμα και... καθάρισε μόνος του την ομάδα του Ποκουσέφσκι, κάνοντας τα πάντα στα τελευταία 2:30 λεπτά. Δηλαδή συμμετείχε σε όλα τα καλάθια της ομάδας του εκτός από ένα.

Οι Κλίπερς έχαναν με 91-82 στα 2:35 για τη λήξη και από εκείνη τη στιγμή και μετά, ανέλαβε ο Τζορτζ. Τρίποντο, ριμπάουντ, τρίποντο, μπλοκ, ασίστ, δίποντο, κλέψιμο, ριμπάουντ κατά σειρά σε όλες τις κατοχές και απλά μεσολάβησε ένα δίποντο του Τζάκσον. Με άλλα λόγια ήταν παντού στο παρκέ και τελείωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 τρίποντα , 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Απίθανος απέναντι στην πρώην ομάδα του, με την οποία κάποτε ήταν τρίτος στην ψηφοφορία για MVP του ΝΒΑ.

The Clippers were down 82-91 with 2:35 left. Every possession since then:



— PG 3

— PG rebound

— PG 3

— PG block

— PG assist

— PG 2

— PG steal

— Reggie 2

— PG rebound

— Free-throws



Clippers win 99-94. PG finished with 32/9/7/3/2 and 5 threes. pic.twitter.com/ApbqDetKtN