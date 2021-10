Έντουαρντς για Αντετοκούνμπο: «Του βάλαμε 4 πάνω του και ο κ@ργι@λης συνέχισε να σκοράρει» (vid)

Ο Άντονι Έντουαρντς αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και με τον δικό του τρόπο τον αποθέωσε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σταμάτησε στους 40 πόντους, με 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ, στην ήττα των Μιλγουόκι Μπακς απ' τους Τίμπεργουλβς (113-108). Και ο Άντονι Έντουαρντς αναφέρθηκε στην παρουσία του Giannis.

Και στην τακτική που ακολούθησε η Μινεσότα. Πάντα με τον ιδιαίτερο τρόπο του περσινού Νο1 του Draft.

«Απέναντι σε έναν τέτοιο τύπο, δεν μπορείς να ανησυχείς αν θα σκοράρει. Αυτό θα κάνει. Ο κ@ργι@λης έχει ύψος 2.11 και είναι 110 κιλά. Σκ@τ@, οπότε του βάλαμε τέσσερις τύπους πάνω του και αυτός συνεχίζει να σκοράρει», ήταν η γλαφυρή περιγραφή του Έντουαρντς.

Ακόμη και η βωμολοχία του, μοιάζει ως εξαιρετικό κομπλιμέντο για τον Αντετοκούνμπο.

[NSFW] Anthony Edwards was struggling to find the words to describe guarding Giannis. 😂



