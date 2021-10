Σακίλ Ο'Νιλ: «Γίγαντας» δίπλα στους οδηγούς της F1

Ο θηριώδης πρώην ΝΒΑer ήταν εκείνος που έκλεψε λίγη... λάμψη από το Grand Prix των ΗΠΑ τόσο με την είσοδό του στον χώρο όσο και με την παρουσία του στην απονομή των νικητών.

Ο Σακίλ Ο'Νιλ έδωσε το παρόν στο Grand Prix των ΗΠΑ και φρόντισε να κάνει αισθητή την - ούτως ή άλλως επιβλητική - παρουσία του.

Έτσι, λίγα λεπτά μετά τον τερματισμό, ο Ο'Νιλ μπήκε στο pit-lane πάνω σε μία κλασική Cadillac με μεγάλα κέρατα, κρατώντας το τρόπαιο που προοριζόταν για τον νικητή της κούρσας, Φερστάπεν, και όπως ήταν φυσικό τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Ωστόσο, ο Σακίλ δεν σταμάτησε να προσελκύει το ενδιαφέρον του κόσμου... Η απονομή βρισκόταν σε εξέλιξη και εκείνος στεκόταν στο podium πίσω από τους Φερστάπεν, Χάμιλτον και Πέρεζ. Βέβαια, όσο οι οδηγοί πατούσαν στα βάθρα τους φαίνονταν σαν... μινιατούρες δίπλα στον άλλοτε σέντερ των Λέικερς.

Το θέαμα προκάλεσε «κύμα» σχολίων, έγινε αντικείμενο meme και ήταν αν μη τι άλλο απολαυστικό:

Shaq went to the @f1 podium and got meme'd 😂 @NBAonTNT



(via @f1, @rrando19) pic.twitter.com/PM4nTCGnek