NBA: Ο Πολ Τζορτζ προκαλεί τον Κάρι να σουτάρει από το κέντρο και αυτός το... κολλάει (vid)

Ο Πολ Τζορτζ διάλεξε λάθος άνθρωπος. Προκάλεσε τον Στεφ Κάρι να σουτάρει από το κέντρο και ο γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ ευστόχησε!

«Θέλεις να το κάνουμε ενδιαφέρον;», ρώτησε ο Πολ Τζορτζ τον Στεφ Κάρι, σε μία διακοπή του αγώνα ανάμεσα στους Λος Άντζελες Κλίπερς και στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

«Να σουτάρουμε, χωρίς πίεση, από το logo. Θα μου δώσεις ένα, θα σου δώσω ένα», συμπλήρωσε ο Τζορτζ και ο Κάρι έγνεψε καταφατικά το κεφάλι του.

Λίγο αργότερα και με το σκορ στο 107-105 υπέρ των Κλίπερς, ο Κάρι πήρε την προσπάθειά του: 107-108 μπροστά οι Ουόριορς.

Ο Κάρι τελείωσε το ματς, στη νίκη των Ουόριορς με 115-113, με 45 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8/13 τρίποντα. Στην άλλη μεριά, ο Τζορτζ είχε 29 πόντους.

"I'm from the logo with it" pic.twitter.com/dCqc0Gilg6