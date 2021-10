Μιλγουόκι Μπακς: Η spin move του Θανάση και το παλικαρίσιο καλάθι του Καλαϊτζάκη (vids)

Οι Μιλγουόκι Μπακς έριξαν με ήττα την αυλαία της preseason, αλλά απέναντι στους Μάβερικς ξεχώρισαν και οι Καλαϊτζάκης, Θανάσης για τις προσπάθειές τους.

Τις... δικές τους στιγμές είχαν στο τελευταίο παιχνίδι προετοιμασίας οι Γιώργος Καλαϊτζάκης και Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Στην αναμέτρηση κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 26 πόντους χωρίς ωστόσο να σταθούν αρκετοί για τη νίκη των Μπακς, οι δύο συμπαίκτες του φρόντισαν να ξεσηκώσουν προς στιγμήν το κοινό του Fiserv Forum.

Ο μεν Θανάσης για μια εντυπωσιακή spin move με αποτέλεσμα να αφήσει «άγαλμα» τον αντίπαλό του μέχρι να σκοράρει εύκολα το layup, ενώ ο Καλαϊτζάκης με μια προσωπική και άκρως παλικαρίσια ενέργεια σημείωσε τους μοναδικούς πόντους του στο ματς.

Δείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο

Thanasty with the spin move pic.twitter.com/raNgQMHOqK

Georgios getting in the mix. pic.twitter.com/TwfwqIUFQP