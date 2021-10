Νικς: Two-way συμβόλαιο στον Λούκα Σάμανιτς

Ο Κροάτης φόργουορντ βρίσκει τη θέση του στο ΝΒΑ, με two-way συμβόλαιο που του πρόσφεραν οι Νικς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έβγαλε στο προσκήνιο ο έγκυρος δημοσιογράφος, Σαμς Τσαράνια, ο Λούκα Σάμανιτς κέρδισε μία θέση στο ρόστερ των Νικς, υπογράφοντας two-way συμβόλαιο.

Ο νεαρός φόργουορντ που έγινε pick πρώτου γύρου από τους Σαν Αντόνιο Σπερς στο draft του 2019, δεν αγωνίστηκε στο ΝΒΑ, αφού εμφανιζόταν με τη φανέλα της θυγατρικής τους ομάδας ,Όστιν Σπερς,στη G-League.

Την περασμένη διετία, ο Σάμανιτς μέτρησε 3.8 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και περίπου μία ασίστ κατά μέσο όρο, σε 36 ματς που αγωνίστηκε (33 από αυτά τη σεζόν 2021-22).

