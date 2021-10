Σέλτικς: Μετά τον Μπράουν, θετικός στον κορονοϊό και ο Χόρφορντ

Δεύτερο κρούσμα covid-19 στους Μπόστον Σέλτικς! Μετά τον Τζέιλεν Μπράουν, θετικός βρέθηκε και ο Αλ Χόρφορντ!

Άλλο ένα κρούσμα κορονοϊού στους Μπόστον Σέλτικς, έξι μέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Πριν από μερικές ημέρες ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν και τώρα θετικός στην covid-19 είναι ο Αλ Χόρφορντ.

Ο σέντερ των Σέλτικς μπήκε σε καραντίνα, σύμφωνα με την ενημέρωση των «Κελτών» και είναι άγνωστο αν θα είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ (14/10, 02:30).

