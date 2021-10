Άντονι Πάρκερ: Έγινε assistant GM στους Μάτζικ ο θρύλος της Euroleague

O θρύλος της Μακάμπι, Άντονι Πάρκερ, πήρε τη θέση του assistant GM στους Μάτζικ.

Σαν παίκτης έκανε σπουδαία καριέρα στη Euroleague και τη Μακάμπι, με την οποία κατέκτησε 2 φορές τη Euroleague, αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης σε δύο περιπτώσεις και MVP του Final 4 του 2004.

O λόγος για τον Άντονι Πάρκερ που τα τελευταία χρόνια ήταν GM των Lakeland Magic, ενώ πλέον πήρε... προαγωγή και έγινε assistant GM στους Μάτζικ, δοκιμάζοντας την τύχη του στο ΝΒΑ και σε αυτό τον τομέα.

Η ομάδα του στη G-League τον ευχαρίστησε για όλα όσα πρόσφερε στον οργανισμό και στην κοινωνία του Ορλάντο και τόνισε πως πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων GM στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Δείτε την ανακοίνωση

Anthony Parker is the new Ast GM of the @OrlandoMagic!



AP is one of the most successful GMs in league history. We sincerely thank him for all he contributed to our team and our community. Anthony Parker is a Lakeland Magic legend and forever a part of the Lakeland Magic family. pic.twitter.com/8bfHXPOkrT