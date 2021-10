ΝΒΑ: Ο Βόγκελ έχει εξηγήσεις για το 0-4 της superteam των Λέικερς στην preseason (vid)

Οι Λέικερς έπεσαν στο 0-4 στα φιλικά της preseason έπειτα από την ήττα από τους Σανς και ο Φρανκ Βόγκελ κλήθηκε να σχολιάσει το αρνητικό ρεκόρ των Καλιφορνέζων πριν από την έναρξη της σεζόν.

Οι Σανς επικράτησαν των Λέικερς με 123-94 στο Staples Center, αφήνοντας τους Καλιφορνέζους δίχως νίκη στα φιλικά προετοιμασίας.

Οι γηπεδούχοι παρατάχθηκαν χωρίς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος δεν αγωνίστηκε κατόπιν απόφασης του κόουτς Φρανκ Βόγκελ ενώ ο Ράσελ Ουέστμπρουκ ήταν ξανά απογοητευτικός, μετρώντας πλέον 15 λάθη και 4/19 σουτ σε δυο συμμετοχές.

Ακολούθως ο Βόγκελ ανέφερε όσον αφορά την εικόνα των Λέικερς: «Πρέπει να βελτιωθούμε. Δεν έχουμε παίξει καλά... Είμαστε σε περίοδο προσαρμογής με τόσα πολλά νέα πρόσωπα. Το κατανοούμε. Ελπίζω να μην μας πάρει τόσο πολύ χρόνο ώστε να συγχρονιστούμε και να "δέσουμε" σαν ομάδα. Σίγουρα πρέπει να παίξουμε καλύτερα».



