Έξαλλος Ουέστμπρουκ με γυμναστή Λέικερς: «Στήσε ένα γαμ... screen, τι σκ@τ@ είναι αυτό;» (vid)

O Ράσελ Ουέστμπρουκ έχει τα επίπεδα έντασης του στο 100% ακόμα και στις προπονήσεις.

Την παράσταση έκλεψε ο Ράσελ Ουέστμπρουκ στην προπόνηση των Λέικερς και τα έβαλε με έναν γυμναστή που δεν του έκανε δυνατό screen όπως θα ήθελε. Ο Russ μπήκε σε ρόλο δασκάλου και του έδειξε πως ακριβώς πρέπει να γίνει και στη συνέχεια της φάσης κάρφωσε.

«Στήσε ένα γαμ... screen Mike, τι σκ@τ@ είναι αυτό», φώναξε στον προπονητή των λιμνάνθρωπων. Ένας εκρηκτικός γκαρντ που από τη πρώτη στιγμή που μπήκε στο ΝΒΑ μέχρι σήμερα, έπαιζε πάντα στο... κόκκινο και στα υψηλότερα επίπεδα ενέργειας. Οδοστρωτήρας όταν αποφασίσει να πλησιάσει τη ρακέτα.

Δείτε το video

Luckily for Mike, it seemed like Russ had a smile on his face after 😬 pic.twitter.com/125oXcRccV