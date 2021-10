«Φρένο» στα τεστ μαριχουάνας στο ΝΒΑ

Όπως αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, από εδώ και στο εξής δεν θα υπάρχουν τυχαία τεστ για χρήση μαριχουάνας στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, δεν θα ισχύσουν από εδώ και στο εξής οι αιφνίδιοι έλεγχοι στους παίκτες για χρήση μαριχουάνας.

Μάλιστα έχει μοιραστεί στους παίκτες και η αντίστοιχη ενημέρωση η οποία αναφέρει ότι δεν θα υπάρχουν τη νέα σεζόν τυχαίοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Παρόλα αυτά θα συνεχιστούν κανονικά τα αντί-ντόπινγκ κοντρόλ για απαγορευμένες ουσίες οι οποίες επηρεάζουν την απόδοση των παικτών.

