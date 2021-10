Λίλαρντ: Τα... στάζει για πλάκα (8/8) λίγο πιο μπροστά από το κέντρο (vid)

O Ντέιμιαν Λίλαρντ προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν και έκανε... πλάκα στην προπόνηση των Μπλέζερς, μετρώντας 8/8 τρίποντα λίγο πιο μπροστά από το κέντρο.

Για άλλη μια φορά ο Ντέιμιαν Λίλαρντ θα ξεκινήσει τη σεζόν στους Μπλέιζερς, αφού παρόλο που υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα για ανταλλαγή, παρέμεινε στο Πόρτλαντ. Πιστός και αφοσιωμένος στην πόλη και την ομάδα, παλεύοντας με τα... θηρία και τις superteams για να φτάσει κοντά σε ένα πρωτάθλημα που τόσο του λείπει.

Ο Dame έκανε το κομμάτι στην προπόνηση του Πόρτλαντ και έδειξε πως για άλλη μια σεζόν θα τα... στάζει από παντού. Τα... έσταξε με χαρακτηριστική ευκολία λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, έχοντας 8/8. Δεν έχει τυχαία το παρατσούκλι «Logo Lillard».

Απολαύστε τον ηγέτη του Πόρτλαντ που φέτος θα ψάξει το βήμα παραπάνω στα playoff

Dame. Don’t. Miss 🔒



Looking ready for season



(via @trailblazers)pic.twitter.com/Qfxym4TskH