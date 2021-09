Aγέραστος Αρτέστ: Τα... στάζει με άνεση και στα 41 του (vid)

O Ρον Αρτέστ έχει πατήσει τα 41 του, αλλά συνεχίζει να σκοράρει με άνεση.

Ήταν ένας εκ των πιο σκληρών παικτών στο ΝΒΑ και σπουδαιότερων αμυντικών. Αυτό όμως δεν σήμαινε πως ήταν κακός στα επιθετικά του καθήκοντα όταν έπαιζε επαγγελματικά. Έχει πατήσει τα 41 του, αλλά τα... στάζει με άνεση δείχνοντας πως η τέχνη δεν κρατιέται.

Σε διπλό έδειξε πάλι πως έχει για πλάκα τα τρίποντα, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως έχει κατακτήσει πρωτάθλημα με τους Λέικερς, έχει παίξει σε All Star Game, ενώ εννιά φορές είχε 15+ πόντους μέσο όρο στην καριέρα του.

Metta World Peace is still serving up buckets at 41 years old! Crossing people up & hitting DEEP threes! 🪣



Let’s not forget the NBA champion & All-Star averaged 15+ PPG 9x in his career! 🏆



Via. @danielartestpod pic.twitter.com/L717zCNJer