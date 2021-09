Λέικερς: Ανακοίνωσαν τον ΝτιΆντρε Τζόρνταν (pic)

Ο ΝτιΆντρε Τζόρνταν επιστρέφει στο Λος 'Άντζελες μετά από τρία χρόνια, όχι για λογαριασμό των Κλίπερς, αλλά για τους Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο την frontline τους, με την απόκτηση του ΝτιΆντρε Τζόρνταν. Ο 33χρονος σέντερ (2.11μ.) έμεινε ελεύθερος από τους Μπρούκλιν Νετς και συμφώνησε με τους Λέικερς για ένα χρόνο, έναντι 2.6 εκατομμυρίων δολαρίων (η ελάχιστη αμοιβή ενός βετεράνου).

Τη σεζόν 2020-2021 αγωνίστηκε σε 57 αγώνες των Μπρούκλιν Νετς, μετρώντας 7.5 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ. Ήδη οι Λέικερς έχουν ανακοινώσει την επιστροφή του Ντουάιτ Χάουαρντ, ο οποίος (μαζί με τον Τζόρνταν) θα πλαισιώσουν τον Άντονι Ντέιβις σε μία ισχυρή γραμμή ψηλών.

Στο ροτέισον υπάρχει και ο Μαρκ Γκασόλ, ωστόσο τα σενάρια για την ανταλλαγή του ολοένα και πληθαίνουν.

DeAndre Jordan is expected to sign a one-year, $2.6M deal with the Lakers, per @ShamsCharania pic.twitter.com/25bgHnqbrL