Mάτζικ Τζόνσον: Φανέλα του πουλήθηκε 1.5 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία (pic)

Mια φανέλα του Μάτζικ Τζόνσον κατάφερε να... πιάσει 1.5 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία.

Ο Μάτζικ Τζόνσον έγραψε το όνομα του με χρυσά γράμματα στη... βίβλο του ΝΒΑ και για πολλούς θεωρείται ο σπουδαιότερος point guard που έχει πατήσει ποτέ παρκέ. Η... μπογιά του θρύλου των Λέικερς περνά ακόμα, κάτι που φάνηκε από πρόσφαση δημοπρασία, στην οποία μια φανέλα του πουλήθηκε για 1.5 εκατ. δολάρια.

Τη συγκεκριμένη φανέλα τη φόρεσε στο Game 6 των τελικών του 1980, όπου η ομάδα του Λος Άντζελες κλείδωσε τον τίτλο, οδηγώντας τους Λέικερς στον πρώτο τίτλο μετά το 1972. Ο Μάτζικ είχε 42 πόντους με 15 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τους λιμνάνθρωπους να επικρατούν με 123-107 των Σίξερς.

Ο θρύλος των Λέικερς επισκέφθηκε και την Ελλάδα το καλοκαίρι που διανύουμε, περνόντας όμορφες στιγμές και απολαμβάνοντας τις διακοπές του.

Signed jersey worn by Magic Johnson in 1980 Finals clincher and — believe it not — photo matched to two NBA Finals games four years later — sold at @HeritageAuction early this morning for $1.5 million. pic.twitter.com/rLECyaSRnc