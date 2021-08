Κέβιν Λοβ: Δεν ενδιαφέρεται να εξαγοράσει το συμβόλαιο των $60 εκατ. (pic)

Οι Μπρούκλιν Νετς μπορεί να έχουν στο στοχαστρό τους τον Κέβιν Λοβ, αλλά ο φόργουορντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς δεν σκοπεύει να μπει στη διαδικασία εξαγοράς του συμβολαίου του, αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων!

Κανείς δεν ρώτησε τον Κέβιν Λοβ. Το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων για τον πρωταθλητή του 2016, περιλαμβάνει και έναν αστερίσκο: Να εξαγοράσει το συμβόλαιό του και να μείνει ελεύθερος!

Μόνο που σύμφωνα με τον ατζέντη του, ο Λοβ δεν σκοπεύει να προχωρήσει στην εξαγορά του συμβολαίου του, το οποίο θα του αποφέρει ακόμα 60 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι Καβαλίερς έχουν εξετάσει το σενάριο της ανταλλαγής, το οποίο βρίσκει σύμφωνο τον 33χρονο φόργουορντ, ωστόσο - και μέχρι στιγμής - δεν έχει βρεθεί η κατάλληλη ομάδα.

Τις τρεις τελευταίες σεζόν ο Λοβ έχει αγωνιστεί σε 103 αγώνες (22, 56, 25), έχοντας ταλαιπωρηθεί από απανωτούς τραυματισμούς.

