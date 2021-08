Μάτζικ Τζόνσον: Μία φανέλα που φόρεσε σε δύο σειρές τελικών, δόθηκε έναντι 1,5 εκατ. (pic)

Μία φανέλα του Μάτζικ Τζόνον δημοπρατήθηκε έναντι 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων. Και διαθέτει κάτι που την κάνει σπάνια. Ο Μάτζικ την είχε φορέσει σε δύο διαφορετικές σειρές τελικών, με διαφορά τεσσάρων ετών!

Οι φανέλες που φορούν οι παίκτες σε εμβληματικές στιγμές, είναι συλλεκτικές. Και κοστίζουν κάτι παραπάνω. Μία φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς με το όνομα του Έρβιν Μάτζικ Τζόνσον, από το μακρινό 1980, μόλις πουλήθηκε έναντι 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Μάτζικ τη φόρεσε στον 6o τελικό της σειράς κόντρα στους Σίξερς (4-2). Αλλά η αξία της εκτοξεύτηκε για έναν άλλο λόγο! Τέσσερα χρόνια αργότερα, στη σειρά των τελικών ανάμεσα στους Λέικερς και στους Μπόστον Σέλτικς, ο Μάτζικ φόρεσε την ίδια φανέλα (από το 1980) σε δυο αγώνες!

Σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρουμε αν του έφερε γούρι, αφού οι Λέικερς ηττήθηκαν σε επτά παιχνίδια.

Signed jersey worn by Magic Johnson in 1980 Finals clincher and — believe it not — photo matched to two NBA Finals games four years later — sold at @HeritageAuction early this morning for $1.5 million. pic.twitter.com/rLECyaSRnc