ΜακΚόλουμ για Μπλέντσο: «Είναι ένας... μίνι Λεμπρόν»

Ο Σι Τζέι Μακ Κόλουμ αποθέωσε τον Έρικ Μπλέντσο, τον οποίο και αποκάλεσε μίνι-Λεμπρόν Τζέιμς!

Ο γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς φιλοξενήθηκε στο pocast «Pull Up» και μεταξύ των όσων ανέφερε, έκανε μεγάλη εντύπωση η άποψη που εξέφρασε για τον Έρικ Μπλέντσο!

Ο έμπειρος γκαρντ επέστρεψε στους Κλίπερς μετά το trade που έστειλε τους Ρόντο και Μπέβερλι στο Μέμφις, με τον νέο πρόεδρο της Ένωσης παικτών ΝΒΑ να λέει για εκείνον: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Έικ Μπλέντσο. Είναι σαν μίνι-Λεμπρόν. Φοβερά αθλητικός, εκρηκτικός ο οποίος μπορεί να ηγηθεί μιας ομάδας»

Συμφωνείτε μαζί του;

Photo Credits: Getty Images

“I’m a big fan of Eric Bledsoe. He’s like mini LeBron. Super athletic, explosive, can lead a team, can run a team.”



- CJ McCollum

(Via Pull Up with CJ McCollum) pic.twitter.com/VREYg0tfhD