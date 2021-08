Ο Λίλαρντ έβαλε 41 πόντους σε «εκθεσιακό» παιχνίδι του Weber State (pic & vid)

Ο Ντάμιαν Λίλαρντ ήταν ο διοργανωτής του «εκθεσιακού» αγώνα αποφοίτων του Weber State, έχοντας μάλιστα και εξαιρετική απόδοση.

Ο σούπερ σταρ των Μπλέιζερς επέστρεψε στο Weber State, στο οποίο είχε περάσει τα κολλεγιακά του χρόνια από το 2008 έως το 2012, για να διοργανώσει τον «εκθεσιακό» αγώνα αποφοίτων του πανεπιστημίου, αλλά και για να φορέσει τη φόρμα του προκειμένου να λάβει κανονικά μέρος στην αναμέτρηση.

Ο 31χρονος γκαρντ όχι μόνο έπαιξε, αλλά σκόραρε και 41 πόντους, κλέβοντας την παράσταση στον φιλικό αγώνα διάρκειας 40 λεπτών. Μετά το παιχνίδι δήλωσε χαρακτηριστικά πως «δεν ήθελα να προσπαθήσω να κάνω πάρα πολλά, ήθελα απλώς να περάσω όμορφα».

Κατά την τετραετία του στο Weber State, ο Λίλαρντ φόρεσε συνολικά 104 φορές τα μωβ των Wildcats, προτού γίνει Draft το 2012 από τους Μπλέιζερς στην 6η θέση της διαδικασίας.

Thanks @Dame_Lillard for a great show and for hosting another Alumni Classic! #WeAreWeber pic.twitter.com/om6PMfgMsS