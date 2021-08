Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο δίνουν το 50% των εσόδων από το e-shop τους στους πυρόπληκτους (pic)

Σε μια ακόμα μεγάλη κίνηση προχώρησαν τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, καθώς θα δώσουν το 50% των εσόδων από το e-shop τους, σε όλους όσους επλήγησαν από τις καταστροφικές φωτιές!

Ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Κώστας και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο δεν έμειναν μόνο στην παροχή «στέγης» και δωματίων στους πυρόπληκτους τις ημέρες των πυρκαγιών. Προχώρησαν και ένα βήμα παραπέρα!

Σε μια σπουδαία κίνηση, οι Antetokounbros αποφάσισαν να δωρίσουν το 50% των εσόδων τους από το e-shop κατάστημα «Antetokounbros Shop -We are all Bros» σε όλους όσους επλήγησαν από τις φωτιές σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο.

Μέσα από τα Stories sto InstaGram ενημέρωσαν γι' αυτήν την κίνηση γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το 50% των εσόδων από το e-shop θα γίνουν δωρεά σε εκείνους που επλήγησαν από τις φωτιές στην Ελλάδα».