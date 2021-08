Βόνλε: «Ψάχνεται» για Ευρώπη και για Κίνα (pic)

Ο Νόα Βόνλε προσπαθεί να βρει συμβόλαιο στο ΝΒΑ και στην περίπτωση που δεν τα καταφέρει αναμένεται να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην Ευρώπη ή στην Κίνα.

Όπως ανέφερε το Sportando, o 26χρονος πάουερ φόργουορντ που επιλέχθηκε στο νούμερο 9 του draft το 2014 από τους Σάρλοτ Χόρνετς, έχει αρχίσει να σκέφτεται το μέλλον του και μακριά από την Αμερική και το ΝΒΑ.

Βέβαια εξηγεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του καλύτερου πρωταθλήματος του πλανήτη αλλά αναμένεται να αποδεχτεί πρόταση μόνο εάν και εφόσον καλύπτει τα «θέλω» του. Συνολικά μετράει 339 ματς στην regular season με 4,9 πόντους και 5,1 ριμπάουντ, σουτάροντας με 46% εντός παιδιάς και 31% στα τρίποντα.

Επίσης έχει στο βιογραφικό του και 11 παιχνίδια στα playoffs (10 με το Πόρτλαντ και 1 με τους Νάγκετς) με 1,6 πόντους και 3 ριμπάουντ. Ο Βόνλε μόνο τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε χαμηλό συμβόλαιο (263.000 δολάρια) ενώ συνολικά έχει αποκομίσει 15,3 εκατομμύρια δολάρια.

Noah Vonleh continues to attract interest from NBA but he is also considering his international (Europe and China) options.

The free agent will make a decision on his future soon, sources tell @Sportando