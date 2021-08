Αντετοκούνμπο: Έκπληκτος ο Γιάννης από μήνυμα του παιδικού του ήρωα, Τιερί Ανρί: «Το είπες και το έκανες πρωταθλητή» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δέχθηκε την έκπληξη του Τιερί Ανρί, τον οποίο θαύμαζε όταν ήταν μικρός, με τον Γάλλο άλλοτε σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου να του στέλνει ένα μήνυμα.

Συγκεκριμένα οι Μιλγουόκι Μπακς ήταν εκείνο που έκαναν την έκπληξη στον MVP των τελικών του ΝΒΑ!

Μέσω μηνύματος σε βίντεο, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής θέλησε να συγχαρεί τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Γεια σου μεγάλε, είμαι ο Τιερί. Θέλω να σε συγχαρώ και να σου πω ότι θυμάμαι αυτό που μου είχες πει. Ότι μια μέρα θα γίνεις πρωταθλητής. Θα έδινες όλες τις δυνάμεις σου για να το καταφέρεις. Και τα κατάφερες. Έχεις καταλάβει πώς είναι να πέφτεις κάτω και στη συνέχεια να στέκεται και πάλι στα πόδια σου. Και το έκανες. Για την πόλη σου, την ομάδα σου και για τον εαυτό σου. Προσπάθησαν να σε ρίξουν κάτω αλλά εσύ δεν άκουσες τίποτα και επιτέλους έφερες τον τίτλο πίσω στο Μιλγουόκι. Απόλαυσέ το και τα λέμε σύντομα πρωταθλητή» ήταν τα λόγια του Τιερί Ανρί, ενώ ο Γιάννης δεν μπορούσε να το πιστέψει με τίποτα.

Το γιατί; «Είναι τρελό. Είναι τρελό. Ήθελα να του μοιάσω καθώς μεγάλωνα. Όταν ήμουν μικρός ο πατέρας μου έπαιζε ποδόσφαιρο ήθελα σαν τρελός να γίνω σαν εκείνον. Όμως ερωτεύτηκα το μπάσκετ. Αυτό το μήνυμα σημαίνει πολλά για μένα. Οπως είπε τα καταφέραμε όλοι μαζί. Και τώρα που είμαστε στην κορυφή θα προσπαθήσουν να μας ρίξουν κάτω. Πρέπει να κρατήσουμε τα κεφάλια μας ψηλά και να δουλέψουμε. Και να έχω αυτό το μήνυμα από έναν θρύλο; Είναι κάτι το σπουδαίο. Και... Τιερί; Αν βλέπεις το βίντεο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ» ήταν η απάντηση του Γιάννη.

We surprised @Giannis_An34 with a special congratulatory message from his childhood idol, @Arsenal legend, Thierry Henry: pic.twitter.com/HPOKJwBTkX