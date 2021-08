Τζέι Αρ Σμιθ: Πάει κολέγιο για πτυχίο και το γυρνάει στο γκολφ (pic)

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Καβς και τους Λέικερς, Τζέι Αρ Σμιθ αποφάσισε να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο της North Carolina και σχεδιάζει να μπει στην ομάδα γκολφ.

Τα τελευταία χρόνια δεν έβρισκε τα συμβόλαια που ήθελε στο ΝΒΑ και πλέον είπε να αλλάξει δρόμο. Ο Τζέι Αρ Σμιθ που μετρά δύο πρωταθλήματα ΝΒΑ με Καβς και Λέικερς, θα φοιτήσει για πρώτη φορά σε κολέγιο, ενώ θα δοκιμάσει την τύχη του στο γκολφ.

Θα βρεθεί στο North Carolina A&T και σχεδιάζει να γίνει μέλος της ομάδας γκολφ, Aggies. O 35χρονος είχε πάει από το λύκειο κατευθείαν στο ΝΒΑ (αποφασίζοντας να μην περάσει από κολέγιο) και είχε γίνει draft το 2014 στο Νο.18. Πλέον στόχος του είναι να πάρει το πτυχίο του και να τα καταφέρει στο γκολφ.

Στην καριέρα του στο ΝΒΑ μέτρησε 12.1 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ.

