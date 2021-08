ΝΒΑ: Νέος πρόεδρος της Ένωσης Παικτών ο ΜακΚόλουμ στη θέση του Πολ

O Σι Τζέι ΜακΚόλουμ διαδέχθηκε τον Κρις Πολ στην προεδρία της Ένωσης Παικτών του ΝΒΑ.

Συνεχίζονται οι αλλαγές στο ΝΒΑ. Αυτή τη φορά δεν αφορά κάποια μετακίνηση παίκτή, αλλά στον προεδρικό θώκο της Ένωσης Παικτών της λίγκας. Νέος πρόεδρος είναι ο Σι Τζέι ΜακΚόλόυμ, ο οποίος ψηφίστηκε από τους συναδέλφους του στο ΝΒΑ και θα διαδεχθεί τον Κρις Πολ που κατείχε τη θέση.

Αντιπρόεδρος και δεύτερος στην ιεραρχία πίσω από τον γκαρντ των Μπλέιζερς θα είναι ο Γκραντ Ουίλιαμς των Σέλτικς. O ΜακΚόλουμ θα βρίσκεται στην προεδρία της Ένωσης Παικτών μέχρι το 2015.

CJ McCollum has been elected as the next president of the NBA Players Association, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/4qzNqIUshd